Calciomercato Lazio, avviati ufficialmente i contatti per un esterno! Ultime

Calciomercato Lazio, è iniziata ufficialmente la trattativa tra i biancocelesti e l’AZ Alkmaar per Karlsson

Il calciomercato Lazio bussa ancora in casa AZ Alkmaar. Come riportato da Matteo Moretto infatti, oltre alla trattativa molto ben avviata per Kerkez, i biancocelesti hanno aperto ufficialmente i colloqui per Karlsson.

L’esterno, che ha segnato alla Lazio in Conference League, piace a Sarri e ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro.