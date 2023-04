Calciomercato Lazio, dal Belgio si parla di un viaggio di Tare per l’attaccante Jutglà: dal club piovono smentite

Uno dei nomi accostati al prossimo calciomercato Lazio è quello di Jutglà, attaccante del Bruges.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nelle ultime si è parlato di un viaggio di Tare in Belgio per chiudere l’affare col Bruges: dalla società piovono secche smentite.