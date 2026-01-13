Calciomercato Lazio, nome nuovo per il centrocampo! L'ultima idea del ds Fabiani - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per il centrocampo proveniente dalla Liga: l’ultima idea del ds Fabiani

Il calciomercato della Lazio non si ferma e, dopo aver rivoluzionato la mediana, punta dritta verso il futuro. La sessione invernale dei biancocelestiha vissuto fin qui delle svolte sia in entrata che in uscita: l’addio di Matteo Guendouzi, volato in Turchia al Fenerbahce, è stato immediatamente compensato dall’arrivo di Kenneth Taylor dall’Ajax. Tuttavia, la dirigenza capitolina sembra intenzionata a regalare un altro gioiello a Maurizio Sarri, spostando il mirino in Spagna, precisamente in casa Elche.

Gli occhi della Lazio su Rodrigo Mendoza

Il nuovo nome che scalda l’ambiente laziale è quello di Rodrigo Mendoza, gioiellino classe 2005 che sta incantando gli osservatori internazionali. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Plazadeportiva.valenciaplaza.com, il giovane centrocampista sta vivendo ha sin qui maturato pochissimo minutaggio. Questa mancanza di continuità ha acceso i radar biancocelesti, che vedono in lui l’innesto ideale per completare un reparto che abbini gioventù e qualità tecnica eccelsa.

Mendoza nel mirino: ostacolo clausola e concorrenza top

Arrivare al talento dell’Elche, però, non sarà affatto una passeggiata. La testata iberica sottolinea come sul ragazzo non ci sia solo l’interesse dei capitolini: il suo profilo è finito sul taccuino di colossi mondiali come Manchester City, Arsenal e, in Italia, della Juventus. Una concorrenza agguerritissima che rischia di scatenare una vera e propria asta internazionale. Il club spagnolo, consapevole del valore del suo diamante grezzo, ha già alzato il muro: per lasciar partire il giocatore servirà il pagamento integrale della clausola rescissoria, fissata a 20 milioni di euro.

