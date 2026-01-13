 Cancellieri Brentford, c'è l'accordo con il giocatore della Lazio: respinta la prima offerta - Lazio News 24
Cancellieri Brentford, c’è l’accordo con il giocatore della Lazio: respinta la prima offerta

Cm Verona 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri-Giovane

Cancellieri Brentford, la società britannica sta facendo sul serio per l’esterno d’attacco di proprietà della Lazio di Claudio Lotito. Tutte le novità

Nelle ultime ore sono emerse novità significative sulla situazione di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 della Lazio. Il futuro del giocatore potrebbe presto essere in Premier League, dove l’interesse per il suo profilo si è trasformato in una proposta concreta.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Brentford ha presentato una prima offerta ufficiale alla Lazio, aprendo di fatto una trattativa destinata a far discutere.

Cancellieri Brentford, ecco cosa filtra

Nel dettaglio, è stata registrata una proposta da 11 milioni di euro come parte fissa, a cui si aggiungono 4 milioni di bonus, per un totale complessivo che può arrivare a 15 milioni. Un’offerta importante, che testimonia quanto Matteo Cancellieri sia considerato un giocatore che piace all’esterno. Il Brentford, inoltre, avrebbe già trovato un accordo di massima con il calciatore, pronto a misurarsi con il campionato inglese dopo le esperienze maturate in Serie A.

Cancellieri Brentford, la posizione della Lazio

Nonostante l’offerta rilevante, la posizione della Lazio resta al momento ferma. Il club biancoceleste valuta Cancellieri non meno di 18 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti significativi. La dirigenza considera il classe 2002 un asset ancora valorizzabile, anche alla luce dell’interesse crescente proveniente dall’estero.

In quest’ottica, la distanza tra domanda e offerta è chiara: tre milioni separano le parti, una forbice che però potrebbe ridursi attraverso bonus più facilmente raggiungibili o una rimodulazione della parte fissa.

Molto dipenderà dalla volontà del Brentford di rilanciare e dalla strategia della Lazio, che deve fare i conti anche con le esigenze di bilancio.

