Mercato Lazio, spunta un obiettivo a sorpresa per il centrocampo

Calciomercato Lazio, spunta un nome a sorpresa per il centrocampo della prossima stagione: occhi su Heynen del Genk

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Lazio. Come riportato dal Belgio, in particolare da voetbalbelgie.be,i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Bryan Heynen, centrocampista e capitano del Genk.

La valutazione sarebbe di 11 milioni di euro: la partenza di Milinkovic potrebbe spingere i biancocelesti all’affondo decisivo.