Calciomercato Lazio, nuovo nome per il reparto offensivo direttamente dalla Russia: i dettagli

Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco dalla Russia: i dettagli sulla possibile trattativa in casa biancoceleste

Ultimi giorni di mercato per la Lazio, che dopo svariati nomi, sembrerebbe aver trovato un altro profilo da seguire per il reparto d’attacco.

Come riportato da calciomercato.com, i biancocelesti avrebbero sondato Benjamin Garré, attaccante classe 2000, in forza al Klub Krilja Sovetov di Samara, squadra della massima divisione del campionato russo. Il giocatore ha passaporto italiano, ergo non ci sarebbero problemi per il tessaramento.