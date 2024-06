Calciomercato Lazio, Noslin il più VICINO per l’attacco. Novità anche su Cabal: COSA SUCCEDE. Le ultimissime

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Noslin è il più vicino per l’attacco per il calciomercato Lazio e potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro dal Verona. La trattativa per Cabal, anche lui nel mirino dei biancocelesti, però è slegata da quella per l’attaccante. Staremo a vedere gli eventuali sviluppi.