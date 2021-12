Calciomercato Lazio: non solo Kepa, le alternative per la porta

In alternativa a Kepa del Chelsea, la Lazio valuta anche altre opzioni sul mercato per la porta: tra queste Meret e Diogo Costa

Portiere cercasi. Con Strakosha in scadenza e un Reina dalle prestazioni altalenanti la Lazio continua a sondare il terreno per un nuovo portiere.

Il preferito resta Kepa del Chelsea, ma non mancano le alternative. Secondo quanto riportato da la Repubblica ci sono Alex Meret che appare in uscita dal Napoli, con il portiere che sta prendendo tempo sul rinnovo, e Diogo Costa del Porto, prossimo avversario proprio dei biancocelesti in Europa League, proposto da Jorge Mendes