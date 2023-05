Calciomercato Lazio: tutti i nomi per il vice Immobile. E la lista può allungarsi… Ultime sulla ricerca dell’attaccante

Il Corriere dello Sport passa in rassegna tutti i nomi del calciomercato Lazio che potrebbero tornare utili come vice Immobile. Su tutti c’è Mateo Retegui. Il Tigre, che ha in pugno il riscatto, chiede almeno 15 milioni di euro. Sarri dovrebbe dare il via libera definitivo prima di presentare un’offerta. Resiste anche Andrea Pinamonti, riscattato dal Sassuolo, per cui servono almeno 20 milioni.

Dal Messico è spuntato il nome di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che ha segnato contro i biancocelesti in Europa League. In questi mesi la lista potrebbe tornare ad allungarsi: al tecnico interessa da tempo Rafa Silva del Benfica e Mariano Diaz si svincola a fine stagione dal Real Madrid. Da non dimenticare Berardi.