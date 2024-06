Calciomercato Lazio, nuovo nome dalla Spagna: interesse per un CLASSE 2005 del Barcellona. Le ultime sulla situazione

Una delle nuove idee di Fabiani e Lotito per il calciomercato Lazio, sarà sicuramente quella di abbassare e ringiovanire l’età media della rosa e per farlo si stanno osservando alcuni nuovi nomi in giro per l’Europa.

Uno dei primi, come riporta il portale spagnolo lavozdealmeria.com, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Cristo Muñoz López, centrocampista del Barcellona, classe 2005. L’anno scorso il ragazzo è stato impiegato nella squadra b del club blaugrana e l’idea del club biancoceleste sarebbe quello di portarlo in Italia a parametro zero, visto la scadenza del contratto a giugno,