Calciomercato Lazio: nome nuovo dalla Spagna per l’attacco, l’ex granata Lucas Boye sarebbe apprezzato dal club, ma Lotito esclude una nuova immissione di denaro

L’attaccante dell’Elche, Lucas Boye sarebbe molto apprezzato dalla Lazio ma per lui servirebbero 7-8 milioni, mentre per Ferran Jutglà del Bruges quasi il doppio, riamane da fare i conti però col blocco da quasi 5 milioni legato all’indice di liquidità del club capitolino per questo il presidente Lotito ha escluso una nuova immissione di denaro.