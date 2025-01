Calciomercato Lazio, emergenza in difesa: un giocatore è seguito con attenzione da Fabiani. Ecco chi è

Calciomercato Lazio, gli ultimi aggiornamenti sugli obiettivi di mercato del club: ecco su cosa sta lavorando il Ds Fabiani

In casa Lazio, Fabiani è a lavoro per cercare una soluzione ai problemi della squadra in difesa, difficile sapere con certezza se per gennaio o per giugno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il team manager Bianchi, sabato sera ha seguito Siviglia – Valencia. Tra gli osservati c’era Kike Salas, difensore centrale e terzino sinistro classe 2002, che ha il contratto in scadenza nel 2029, e ha anche una clausola rescissoria da soli 7 milioni di euro.