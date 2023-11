Calciomercato Lazio, nel mirino un giovane talento del Boca Juniors: dall’Argentina ne sono sicuri. I dettagli

Secondo quanto riporta bocanoticias.com, ad aver attirato l’interesse della Lazio sarebbe stato anche il giovane Nicolàs Valentini, di proprietà del Boca Juniors, il futuro del classe 2001 sarà deciso nei prossimi mesi.

Il suo contratto in scadenza nel 2024 costringe il club a trovare al più presto una soluzione, con il vice presidente Riquelme che non vorrebbe rinunciare a lui così facilmente. Anche la stessa Nazionale Italiana si sarebbe fatta avanti per una possibile nazionalizzazione del calciatore.