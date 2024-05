Calciomercato Lazio, idea Fekir per la trequarti: è in uscita dal Real Betis. Fabiani e Lotito a lavoro per portarlo a Roma

Come riportato da dotsport.it, la Lazio starebbe pensando a Nabil Fekir per rinforzare la trequarti. Il giocatore francese è di proprietà del Real Betis ed ha il contratto in scadenza nel 2026, ma nell’ultima stagione non è stato un titolare inamovibile e potrebbe decidere di lasciare la Spagna in estate. Per questo motivo i biancocelesti lo tengono d’occhio, viste le tante partenze preannunciate in quel ruolo.