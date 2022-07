Muriqi, il Maiorca rilancia l''offerta. E il Bruges...

Muriqi tornerà in Belgio per sostenere nuove visite, Lotito è pronto a rivolgersi alla FIFA e il Maiorca offre 9 milioni

Il destino di Muriqi non è alla Lazio. Il giocatore si è sottoposto ieri ad ulteriori visite mediche, poi tornerà in Belgio per sostenerne di nuovi. Se il Bruges decidesse di non tesserarlo, la società biancoceleste si rivolgerà alla FIFA per chiedere una pesante sanzione viste le firme già apposte sui precontratti.

Come riporta Il Messaggero, tuttavia, sullo sfondo rimane il Maiorca. Il club spagnolo, infatti, avrebbe rilanciato con un’offerta da 9 milioni: cifra comunque ancora troppo bassa.