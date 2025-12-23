Calciomercato Lazio, Miretti piace molto. Cosa manca per la fumata bianca? La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Miretti piace alla società ma Sarri frena. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra in una fase di riflessione strategica, con particolare attenzione al potenziamento del centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti un’ipotesi proveniente da Torino: la Juventus avrebbe proposto Fabio Miretti come possibile rinforzo per la mediana biancoceleste.

Il giovane centrocampista bianconero, cresciuto nel vivaio della Continassa, si distingue per visione di gioco e intelligenza tattica. Nonostante il suo talento, la proposta non sembra aver entusiasmato Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio, infatti, ha le idee molto chiare sulla tipologia di innesto necessaria: Miretti, seppur promettente, non corrisponderebbe al profilo richiesto per compiere un immediato salto di qualità nel reparto centrale. Sarri punta a un giocatore in grado di incidere subito, sia in campionato sia nelle competizioni europee, elevando il livello tecnico e la personalità della squadra.

La priorità del tecnico è chiara: un rinforzo di provata esperienza internazionale, capace di inserirsi senza tempi di adattamento e di guidare il gioco nella mediana. Miretti, giovane e in fase di crescita, rappresenterebbe più un investimento futuro che un colpo in grado di incidere nell’immediato.

Al momento, quindi, la pista che porterebbe Miretti a Formello appare in salita. La dirigenza biancoceleste mantiene i contatti aperti con la Juventus, ma dovrà confrontarsi con le richieste precise del proprio allenatore. La decisione dovrà bilanciare il desiderio di rinforzare subito la squadra con la prospettiva di valorizzare un talento giovane.

Nei prossimi giorni il Calciomercato Lazio potrebbe dunque prendere due direzioni: virare su obiettivi già pronti e con esperienza, oppure continuare il dialogo con la Juventus per valutare altri profili più graditi a Sarri e in grado di incidere immediatamente nella stagione biancoceleste.

