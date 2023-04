Calciomercato Lazio: Milinkovic sedotto e abbandonato dalla Juve. Scelto un altro giocatore. I bianconeri decisero di virare su Pogba a parametro zero

Secondo quanto riferito da Il Messaggero nel maggio del 2022, il Sergente della Lazio, Milinkovic, pensava di lasciare la società capitolina per sbarcare a Torino, ma i bianconeri lo hanno sedotto e abbandonato per virare su Pogba a parametro zero.

Rimpianto che ai tifosi bianconeri fa particolarmente male viste come sono andate le cose in questa stagione.