Milinkovic-Lazio, il serbo è il sogno di un top club di Serie A. Ultime

Calciomercato Lazio, Stefano Pioli sogna Milinkovic-Savic per il suo Milan: l’alta valutazione dei biancocelesti spaventa però i rossoneri

I nomi per il centrocampo del Milan si susseguono, da Frattesi a Loftus-Cheek. Il sogno di Stefano Pioli per la sua squadra è Sergej Milinkovic Savic. L’idea è quella di farlo giocare come trequartista atipico nel suo 4-2-3-1, oppure come mezzala.

Il sogno, però, si scontra con la realtà. La Lazio per il centrocampista parte da una cifra di 50 milioni. Una cifra così alta per un giocatore non giovanissimo e che si potrebbe liberare a zero dal calciomercato Lazio il prossimo anno non è nei piani di RedBird. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.