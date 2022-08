Milinkovic-Savic, Lotito pensa al rinnovo con clausola. I dettagli

Continua a tenere banco in casa Lazio il futuro di Sergej Milinkovic-Savic: la nuova idea di Lotito per il serbo

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic continua a tenere banco in casa Lazio, agitando i pensieri di Sarri che di tutti i tifosi impauriti di perdere il loro idolo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rumours percepiti intorno a Formello portano, come sempre, in direzione Old Trafford. Fallito l’assalto a De Jong, il Manchester United uscirebbe allo scoperto a Ferragosto o subito dopo. Cinquanta milioni potrebbero non bastare. Sessanta o sessantacinque potrebbero far vacillare la Lazio se Milinkovic spingesse e si accordasse con i Red Devils, a cui era stato vicinissimo nell’estate 2019.

Sarri segue gli sviluppi con apprensione e si fida di Lotito, deciso a resistere. Sarebbe una Lazio con Milinkovic e un’altra senza. Se dovesse restare le ambizioni da quarto posto dei biancocelesti sarebbero autentiche. Intanto il presidente del club capitolino sta studiando un piano B. Una sorta di via di fuga per dribblare le proposte al ribasso. Così ha cominciato a prospettare a Sergej l’ipotesi del rinnovo del contratto (prolungando di un anno la scadenza), con ulteriore ritocco dell’ingaggio e clausola di rescissione, da firmare a settembre, una volta chiusi i trasferimenti.

Il Corsport sottolinea che al momento si tratta di un’ipotesi remota. Fa parte della cronaca e va registrata, perché si tratta di una mossa della società per uscire dall’angolo in cui si trova visto che il rischio di perderlo a zero è molto alto.