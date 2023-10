Calciomercato Lazio: Milinkovic chiama un suo ex compagno all’Al Hilal. Possibile addio a giugno

Sirene arabe di calciomercato per la Lazio, Milinković-Savić chiama un suo ex compagno all’Al-Hilal, ecco cosa sta succedendo

Si accende il calciomercato della Lazio. Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il club saudita Al-Hilal avrebbe puntato gli occhi su uno dei giocatori di Maurizio Sarri: vale a dire Adam Marusic, per la prossima finestra di trattative estive.

A giocare una carta importante nel possibile trasferimento del difensore montenegrino ci sarebbe un ex capitolino: Sergej Milinković-Savić. In Arabia il classe ’92 ritroverebbe infatti il Sergente e, e qualora non bastasse, ricordiamo che i due condividono lo stesso agente: già figura chiave nel trasferimento proprio di Milinković della passata estate.