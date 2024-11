Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo può andare al Milan: i rossoneri vogliono portarlo in Serie A

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo biancoceleste può approdare in Serie A: i rossoneri vogliono portarlo in Italia. Le ultime novità

Dalle colonne di TMW, Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato così del calciomercato Milan, facendo il nome dell’ex obiettivo del calciomercato Lazio Santiago Gimenez.

PAROLE – «Infine il Milan. Gli obiettivi per gennaio sono un vice Fofana e un’alternativa a Theo Hernandez. Per il primo ruolo restano vive le opzioni Cardoso e Frendrup. I costi sono elevati ma il club rossonero è intenzionato a rafforzare la squadra e regalare un elemento di qualità in più a Fonseca. Il lavoro però non è solo orientato sulla sessione invernale. Si pensa pure alla prossima stagione quando ci saranno sicuri cambiamenti anche in attacco. Camarda può essere il futuro ma ha ancora bisogno di tempo. E per questo oltre a Raspadori ecco che i rossoneri non hanno perso di vista Santiago Gimenez, che l’anno scorso ha segnato 23 gol in 30 presenze in campionato con il Feyenoord. Un’opzione insomma da tenere sempre presente».