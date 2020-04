Calciomercato Lazio, Mendes propone il gigante russo Dzyuba per l’attacco

Calciomercato Lazio, nuovo profilo da attenzionare quello del russo Dzyuba per rinforzare l’attacco biancoceleste

Un nuovo nome si fa strada tra le file dei biancocelesti. Non è un mistero che la Lazio voglia rinforzare il reparto offensivo proprio in questa prossima finestra di mercato. In verità i profili sotto la lente d’ingrandimento del ds Tare sono molti e a questi si aggiunge anche quello del russo Dzyuba.

Un gigante di quasi due metri, classe 1988 e capitano dello Zenit. In questa stagione ha già siglato 15 reti e 12 assist in 28 presenze mentre sono 67 i gol totali con il club russo. Come riporta il Corriere dello Sport a segnalarlo è stato proprio il suo agente Jorge Mendes che con la Lazio ha ottimi rapporti. L’unico neo è il comportamento da ribelle che negli anni lo ha portato ad avere problemi con molti dei tecnici con cui ha lavorato.