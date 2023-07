Calciomercato Lazio, Maximiano: l’Almeria non molla il portiere biancoceleste

Calciomercato Lazio, secondo quanto riporta AS l’Almeria non molla il portiere biancoceleste: tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio si concentra non solo sugli acquisti ma anche sulle cessioni, e Maximiano è finito nella lista di alcuni club. Secondo quanto riporta AS sul calciatore ci sarebbe l’Almeria, che punterebbe sul biancoceleste per rinforzare il reparto portieri, ma oltre a lui segue anche Conan Ledesma.

Il quotidiano spagnolo aggiunge che l’Almeria osserva la situazione legata al futuro del portiere capitolino, sapendo che la clausola di Ledesma costa 30 milioni.