Calciomercato Lazio: Maximiano ha chiesto la cessione ad ottobre. Il portiere non vuole restare secondo di Provedel

Come riportato dal Corriere dello Sport Luis Maximiano ha chiesto la cessione alla Lazio già da due mesi.

Era arrivato a Formello l’estate scorsa con altri piani. Provedel è diventato subito titolare e le prospettive per il portoghese sono cambiate. Che tipo di futuro può avere alla Lazio? Non gioca e non giocherà, se non in Coppa Italia o forse in Conference. Cosa cambierebbe? Impiego limitato. Anche alla società biancoceleste conviene riflettere sul portiere portoghese, prelevato per quasi 11 milioni di euro appena pochi mesi fa dal Granada. Il Cadice si sarebbe informato in tal senso.