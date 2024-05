Tudor Lazio, titoli di coda dietro l’angolo? Lotito choc, tifosi INCREDULI: l’incredibile INDISCREZIONE

Tudor-Lazio, clamorosa indiscrezione! Lotito pensa al cambio del tecnico già a fine stagione: pesa questo aspetto

Ha del clamoroso l’indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport sul futuro prossimo della Lazio. Non è escluso che Claudio Lotito possa a sorpresa decidere di allontanare dopo soli pochi mesi Igor Tudor.

Al patron non sta piacendo la gestione del mercato estivo, finito in secondo piano, e anche l’adattamento dei senatori alle richiesta tattiche del croato sembra sempre più complicato. Tradotto, servirebbe una rivoluzione sul mercato improbabile per la Lazio senza gli introiti della Champions League. Le valutazioni sono in corso.