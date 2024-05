Kamada Lazio, Lotito fissa la deadline! SCENARIO a sorpresa, cosa può succedere

Kamada-Lazio, Lotito fissa la deadline! Risposta del giapponese entro il 15 maggio. C’è uno scenario a sorpresa

Come riporta Il Messaggero, il futuro di Daichi Kamada sta diventando un argomento sempre più caldo nel calciomercato Lazio delle prossime settimane. Claudio Lotito, patron del club, avrebbe fissato una vera e propria deadline al giapponese che dovrà dare una risposta definitiva entro il 15 maggio, ovvero 15 giorni prima della scadenza per il rinnovo triennale automatico fissata nel contratto firmato la scorsa estate.

Dal canto suo Kamada, con l’avvento di Tudor, sta concretamente aprendo alla permanenza nonostante il forte pressing del Crystal Palace ma avrebbe intenzione di prolungare un solo anno, quindi fino al 2025, e non fino al 2027 come previsto dall’accordo in essere. Sono settimane decisive.