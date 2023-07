Calciomercato Lazio, Maximiano in uscita: è arrivata l’offerta che accontenta tutti

Calciomercato Lazio, Maximiano vicinissimo alla cessione: il Rayo Vallecano ha presentato un’offerta che accontenta Lotito e il calciatore

Dopo Acerbi ed Escalante, Maximiano potrebbe essere la prossima cessione del calciomercato Lazio.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Rayo Vallecano ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro che Lotito è intenzionato ad accettare. Se l’affare dovesse andare in porto, il club biancoceleste si tufferebbe su Audero, portiere in uscita dalla Sampdoria appena retrocessa e valutato 7 milioni di euro.