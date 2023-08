Calciomercato Lazio, Maximiano-Almeria: non c’è ancora il via libera. Ecco quanto chiede Lotito. I dettagli

Come riporta Alfredo Pedullà, per Maximiano all’Almeria non c’è ancora il via libera. La Lazio chiede 10 milioni. Tra un’ora nuovo contatto per gli eventuali accordi