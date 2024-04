Calciomercato Lazio, altra pretendente straniera per Matip: le ultime sul giocatore del Liverpool, che piace ai biancocelesti

Come riporta il portale inglese TeamTalk, non ci sarebbe soltanto la Lazio sul difensore del Liverpool, Joel Matip, ormai in procinto di lasciare i Reds.

Sul giocatore sarebbe forte l’interesse del Fenerbache, che qualche settimana fa avrebbe incontrato il calciatore e il suo entourage, presentando una prima offerta.