Verona, Marroccu: «Richieste pressanti per Ilic e Casale, ma noi non svendiamo»

Il neo ds del Verona, Francesco Marroccu, si è presentato ai giornalisti facendo il punto sul mercato dei gialloblù

Francesco Marroccu è il nuovo ds del Verona ed oggi ha tenuto una conferenza stampa per presentarsi ai giornalisti. Tra i tanti temi toccati, anche il capitolo cessioni:

«Ci sono giocatori che arrivano al top in una squadra e che si trovano quindi nel momento ideale per essere ceduti, un discorso che vale sia per le casse della società che per le ambizioni degli stessi calciatori. In questo momento solo due o tre dei nostri sono in questa situazione, una volta chiuso questo discorso potremo valutare il da farsi. Stiamo ricevendo richieste pressanti per quattro giocatori in particolare, vale a dire Simeone, Barak, Ilic e Casale, tuttavia si parla solo di chiacchiere, il mercato partirà solo una volta che saranno decisi riscatti e contro-riscatti. Sicuramente il Verona non svenderà».