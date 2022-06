Calciomercato Lazio, Mario Gila vicino: il quotidiano Marca conferma l’affare in dirittura d’arrivo. I dettagli

La Lazio è vicina a mettere a segno un altro colpo per la sessione estiva di mercato: Mario Gila, giovane talento del Real Madrid. L’indiscrezione – arrivata nelle scorse ore – è stata confermata anche in Spagna: sull’edizione odierna di Marca si legge infatti che il giocatore arriverà a Roma in prestito con diritto di riscatto, senza diritto di recompra.

La società capitolina verserà nelle casse dei blancos circa 5 milioni di euro che avranno però, diritto al 50% sulla futura rivendita.