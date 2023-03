Calciomercato Lazio, Mariano Diaz in scadenza col Real Madrid: 3 club italiani su di lui. L’attaccante domenicano quest’estate vedrà arrivare al termine il suo contratto con la squadra spagnola

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Marca Mariano Diaz sarebbe in scadenza di contratto col Real Madrid e tre club italiani sarebbero pronti a darsi battaglia per portare l’attaccante domenicano in Serie A.

A darsi battaglia sarebbero: Lazio, Torino e Atalanta, un’occasione a parametro zero che i capitolini fiutano da mesi: infatti non è la prima volta che il nome di Diaz è accostato ai biancocelesti, già a gennaio era rientrato nella lista dei papabili vice-Immobile.