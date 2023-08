Calciomercato Lazio, Marcos Antonio al Paok: fissate le visite mediche per il centrocampista biancoceleste

Tutto fatto per Marcos Antonio al Paok Salonnico, che lascerà la Lazio per approdare in Grecia con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto a 6 milioni.

Come riferisce il giornalista greco Giannis Chorianopoulos, il centrocampista volerà domani a Salonicco per effettuare le visite mediche.