Calciomercato Lazio, Mandas andrà via? Spunta fuori una nuova big per il portiere biancoceleste

Juventus su Mandas: possibili intrecci tra Lazio, Genoa e bianconeri. La situazione

Secondo le ultime indiscrezioni legate al Calciomercato Lazio, il club biancoceleste potrebbe presto essere coinvolto in un movimento a catena che interessa anche Juventus e Genoa. A fare il punto sulla situazione è stato Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che sul suo sito ufficiale ha riportato come anche la società bianconera stia valutando il profilo di Christos Mandas, portiere classe 2001 attualmente in forza alla Lazio.

L’interesse della Juventus per Mandas sarebbe legato alla possibile partenza di Mattia Perin. L’estremo difensore italiano, infatti, starebbe considerando seriamente l’ipotesi di tornare al Genoa, club con cui ha già condiviso una parte importante della sua carriera. Il desiderio di ritrovare continuità e un ruolo centrale potrebbe spingerlo a lasciare Torino, aprendo così un nuovo scenario per la porta juventina.

In questo contesto, il Calciomercato Lazio potrebbe subire una svolta improvvisa. Mandas è considerato un profilo giovane e di prospettiva, e un suo eventuale addio costringerebbe la dirigenza biancoceleste a intervenire per non farsi trovare impreparata. Tra le possibili soluzioni valutate dal club capitolino ci sarebbe quella di Nicola Leali, portiere di esperienza e conoscitore del campionato italiano, che potrebbe rappresentare un’alternativa affidabile per completare il reparto.

Al momento, va precisato, la situazione è ancora in una fase embrionale. Non esistono trattative avanzate né accordi ufficiali, ma i primi contatti tra le parti coinvolte sarebbero già stati avviati. Questo lascia intendere come il Calciomercato Lazio sia attentamente monitorato, soprattutto in vista delle possibili mosse dei top club italiani.

Molto dipenderà dalle decisioni finali della Juventus e dalla volontà di Perin di cambiare maglia. Solo allora si capirà se l’interesse per Mandas si trasformerà in qualcosa di concreto e se la Lazio dovrà realmente intervenire sul mercato. Nel frattempo, la società resta vigile, pronta a muoversi per garantire equilibrio e competitività alla rosa.