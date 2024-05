Calciomercato Lazio, Mandas nel mirino di un club inglese: ecco cosa ha in mente Lotito. Tutti i dettagli sul futuro del portiere

Secondo quanto riportato dal portale inglese Unitedinfocus.com, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Mandas, secondo portiere della Lazio.

Dall’Inghilterra sembrerebbe che i Red Devils facciano sul serio: Lotito potrebbe ascoltare la proposta dello United, che però non sarebbe orientato per un prestito, ma per un investimento a lungo termine per sostituire Bayindir.