Calciomercato Lazio, Maliszewski lascia il club dopo sei mesi: i dettagli

Calciomercato Lazio, il giovane portiere polacco è ai saluti dopo soli sei mesi e il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Turchia

La Lazio è a lavoro per il calciomercato estivo non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile, e un calciatore saluterà la società dopo soli sei mesi. Si tratta di Maliszewski, il quale secondo quanto riporta TMW potrebbe ritornare in Polonia visto lo scarso minutaggio avuto con la Lazio primavera di Sanderra.

Ad attender il giovane portiere polacco ci sarebbe lo Stal Mielec che milita nella prima divisione.