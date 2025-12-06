Calciomercato Lazio, Maldini sicuro partente. Strada complicata per l’attaccante nerazzurro? Ecco perché

Maldini sul mercato: la Lazio osserva, ma la concorrenza è forte. La situazione attuale

Nel prossimo mercato invernale il Calciomercato Lazio sarà inevitabilmente focalizzato sul reparto offensivo, uno dei settori che finora ha deluso maggiormente in termini realizzativi. La squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di nuovi innesti capaci di incidere subito, e non sorprende che i biancocelesti stiano monitorando diversi profili in vista di gennaio. Tra i nomi che potrebbero diventare oggetto di valutazioni c’è anche quello di Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta ma con un minutaggio piuttosto ridotto.

Il figlio d’arte, arrivato a Bergamo con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio significativo, non è riuscito a imporsi né con Gian Piero Gasperini né con Ivan Juric. Ora sulla panchina nerazzurra siede Raffaele Palladino, l’allenatore che lo aveva valorizzato ai tempi del Monza. Tuttavia, il nuovo tecnico potrebbe non essere sufficiente a garantirgli la continuità necessaria, motivo per cui un trasferimento a gennaio appare sempre più plausibile.

In quest’ottica, un prestito potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rimettere in moto la sua crescita, consentendogli di ritrovare fiducia e minuti nelle gambe. Fiorentina e Lazio sarebbero già tra i club che hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi, curiosi di capire la disponibilità dell’Atalanta e del giocatore. Per la Lazio, in particolare, Maldini potrebbe essere una risorsa utile per aumentare la creatività del reparto offensivo, anche se il profilo non sarebbe considerato prioritario da Sarri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino di Marco Baroni sarebbe però in questo momento la squadra più vicina a chiudere l’operazione. I granata, alla ricerca di un rinforzo tecnico e dinamico per la trequarti, avrebbero già manifestato un interesse concreto, valutando la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che piace anche all’Atalanta, intenzionata a non perdere definitivamente il controllo sul giocatore.

La Lazio, invece, al momento sarebbe leggermente più defilata. Sarri, per quel ruolo, continuerebbe infatti a preferire un profilo come Lorenzo Insigne, ritenuto più pronto e funzionale al suo sistema di gioco. Tuttavia, il Calciomercato Lazio ci ha insegnato che gli scenari possono cambiare rapidamente, e Maldini resta comunque un’opzione da tenere presente nel caso si aprissero opportunità favorevoli.

