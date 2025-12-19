Calciomercato Lazio, Maldini sempre ancora nel mirino. Il piano in vista di gennaio per l'attaccante - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, gennaio tra rinforzi mirati e giovani di talento: Maldini nel mirino di Sarri

La Lazio guarda con attenzione al Calciomercato Lazio di gennaio, pronta a intervenire in modo mirato senza stravolgere la squadra. Nonostante le difficoltà legate all’indicatore del costo del lavoro, stimato attorno all’81%, in società c’è la convinzione che, se necessario, Lotito opererà per garantire alla squadra gli innesti richiesti. L’obiettivo del club è chiaro: tre acquisti mirati e uscite legate solo a offerte concrete. Tra i giocatori in uscita, Guendouzi è seguito da club esteri, Sunderland incluso, ma al momento non sono arrivate proposte ufficiali.

Nel frattempo, il direttore sportivo Fabiani continua a muoversi sottotraccia. Tra i profili monitorati, Bergamo resta un punto di riferimento: piacciono Brescianini, Samardzic, Dele Bashiru e Castellanos. Tra le novità sul tavolo del Calciomercato Lazio c’è Daniel Maldini, esterno offensivo e trequartista classe 2001. Figlio d’arte, Maldini ha maturato esperienza tra Milan, Spezia, Empoli e Monza, prima di approdare all’Atalanta. Non centrale nel progetto nerazzurro, rappresenta un’opportunità interessante per Sarri, che apprezza la sua tecnica, la capacità di giocare tra le linee e di adattarsi anche partendo largo.

La Lazio ha già avviato un primo sondaggio esplorativo, senza ancora entrare in trattativa concreta, ma con l’intento di valutare le possibilità in base al quadro economico del club. Maldini è un profilo giovane, italiano e già abituato alla Serie A, con margini di crescita e duttilità tattica che si sposano con il calcio di Sarri. Può agire alle spalle della punta, allargarsi sulla fascia o garantire qualità alla manovra senza stravolgere il bilancio.

Il Calciomercato Lazio di gennaio appare quindi orientato a rinforzare la squadra senza perdere equilibrio: operazioni mirate, giovani promettenti e giocatori funzionali al progetto tecnico. La palla passa ora ai numeri e alle scelte della dirigenza, pronti a concretizzare i primi innesti della sessione invernale.

