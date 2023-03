Calciomercato Lazio, Maksimovic: «Inzaghi voleva portarmi nella società biancoceleste». Ecco cosa ha detto il giocatore serbo

Nell’intervista rilasciata da Nikola Maksimovic ai microfoni di TMW, il difensore serbo ha parlato di quando Inzaghi voleva portarlo alla Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Ero in scadenza col Napoli e Inzaghi voleva portarmi alla Lazio”, ha detto. “L’accordo era quasi fatto e tutto salta quando lui decide di lasciare la Lazio e di andare all’Inter. Mi voleva lui »

L’ARRIVO DI SARRI– «Fu la prima squadra italiana a cercarmi dopo che si era capito che non avrei rinnovato il contratto col Napoli. Simone in un pranzo con Immobile e Insigne chiede di me, Lorenzo a quel punto mi chiama per dirmi che Inzaghi mi voleva e che c’era questa opportunità. Io inizio a pensarci e dopo un paio di settimane ospitiamo a Napoli proprio la Lazio: a fine partita entro nello spogliatoio biancoceleste per chiedere informazioni. Parlo con Reina, con Milinkovic-Savic, tutti mi chiamavano per dirmi di andare… E io sarei andato. Ma succede poi che Inzaghi va via, che arriva Sarri e tutto si ferma »