Calciomercato Lazio, Luis Alberto: in caso di addio il club guarda in casa Udinese

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste non vuole farsi cogliere impreparato in caso di addio di Luis Alberto e guarda in casa Udinese

La Lazio è a lavoro per rinforzare la squadra in questa sessione estiva di calciomercato, e in caso di addio di qualche giocatore vuole sostituirlo con un nome idoneo e giusto. Luis Alberto secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è finito nel mirino di club arabi, e il club biancoceleste avrebbe individuato in Samardzic l’erede giusto, il calciatore prosegue la rosea, viene valutato dall’Udinese 20 milioni.