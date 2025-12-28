Calciomercato Lazio, spunta il nome di Lucca per rinforzare l’attacco: tutti i dettagli sulla possibile operazione

Calciomercato Lazio, Lucca è la nuova pista per l’attacco: situazione, scenari e dettagli della trattativa. I dettagli

Il mercato della Lazio si prepara a vivere settimane di profondi cambiamenti, soprattutto nel reparto offensivo. Valentin Castellanos appare sempre più distante da Roma: la panchina di Udine è un segnale evidente e le voci su un possibile trasferimento in Brasile continuano a intensificarsi.

Di fronte alla probabile partenza dell’argentino, la società biancoceleste ha iniziato a valutare diversi profili per sostituirlo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ultima idea porta a Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli che sta trovando sempre meno spazio. Con Hojlund in grande forma e il rientro imminente di Lukaku, è difficile immaginare che Conte possa puntare sull’ex Udinese, motivo per cui il giocatore potrebbe diventare un’opportunità per la Lazio.

L’operazione, però, si presenta complessa. Il Napoli dovrebbe infatti riscattare Lucca con sei mesi di anticipo dall’Udinese per poi girarlo ai biancocelesti, una manovra complicata considerando che il club partenopeo dovrà muoversi con un mercato a saldo zero. Uno scenario che rende la trattativa tutt’altro che semplice.

