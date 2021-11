Calciomercato Lazio: Leiva pensa all’addio, la situazione

Il centrocampista biancoceleste ha il contratto in scadenza a giugno e a fine stagione valuterà se lasciare la Lazio o meno

Addio a fine stagione? L’esplosione di Cataldi ha tolto nelle ultime due gare la maglia da titolare a Lucas Leiva che però continua a rimanere calciatore importantissimo per la Lazio. Probabile che Sarri continui ad alternare i due fino al termine della stagione visti i tanti impegni.

Tuttavia come riporta Il Messaggero, il contratto del brasilano è in scandenza e il numero 6 biancoceleste il calciatore potrebbe provare una nuova avventura e trasferirsi in America con un ritorno in partia al Gremio per chiudere lì la carriera. Per ora si tratta di un’ipotesi che con il passare dei giorni, però, sta acquistando sempre più forma. In tal senso i prossimi mesi saranno decisivi