Immobile, il suo vice può arrivare dalla Spagna: ecco chi è

La Lazio è alla ricerca di un vice naturale di Ciro Immobile. Il profilo individuato è quello di Lucas Boyé, attacante dell’Elche

L’infortunio di Immobile riporta a galla le problematiche legate all’assenza di un sua alternativa naturale. Mentre Sarri dovrà reinventare il tridente d’attacco, in vista della gara contro l’Atalanta, la società è alla ricerca di una soluzione per gennaio.

Come riporta Goldigital, il club avrebbe già individuato un profilo e si tratterebbe di quello di Lucas Boyè, classe ’96 dell’Elche, squadra di Liga. Il ragazzo è legato agli spagnoli fino al 2026 che hanno intenzione di ricavare dalla sua eventuale cessione almeno una ventina di milioni di euro: un ostacolo economico non indifferente, toccherà a Tare valutare l’investimento e l’eventuale via per assicurarselo.