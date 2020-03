Calciomercato Lazio, la chiave per arrivare a Lovren è Leiva

Calciomercato Lazio, interesse sempre vivo per Lovren del Liverpool e Leiva potrebbe fare da “garante”

Campionato fermo e quindi spazio al calciomercato e a quelle che saranno le mosse future in casa Lazio. Un obbiettivo è Lovren che non sta vivendo una stagione esaltante al Liverpool. Il suo contratto scade nel 2021 ma ci sarebbe il benestare di Klopp per la cessione.

Secondo quanto riporta Leggo l’operazione potrebbe chiudersi per meno di 20 milioni ma dovrebbe poi risolversi il problema dell’ingaggio visti i 5 milioni percepiti attualmente dal giocatore. Una chiave? Potrebbe essere Lucas Leiva, ex compagno di squadra e grande amico di Lovren.