Calciomercato Lazio, Lotito potrebbe sbloccare la situazione in questo modo: ecco tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, Lotito potrebbe decidere di sbloccare la questione tramite il pagamento di marzo di Dazn. Ecco le ultimissime

La questione del calciomercato della Lazio torna prepotentemente al centro dell’attenzione mentre il club capitolino si prepara a gestire una situazione economica complessa e delicata. Dopo lo stop estivo del mercato, la Lazio si trova vicina alla soglia dell’80% del “costo del lavoro allargato”, parametro determinante per poter operare liberamente sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito attende con ansia il responso della nuova Commissione di controllo, la cui riunione, inizialmente prevista, è stata posticipata alla mattinata di martedì 23 dicembre. Nel pomeriggio dello stesso giorno il presidente Atelli trasmetterà i verdetti alla FIGC, che a sua volta li comunicherà alle società interessate.

Il calciomercato della Lazio si gioca quindi non solo sulle trattative con i giocatori e gli agenti, ma anche sul rispetto dei vincoli economici imposti dal regolamento. Quest’anno, oltre al vecchio credito legato ai diritti TV, è entrato in gioco anche il pagamento di marzo di DAZN, che potrebbe consentire a Lotito di sbloccare immediatamente il mercato senza dover attendere ulteriori entrate. La Commissione, in caso di superamento della soglia dell’80%, certificherà la somma necessaria per rientrare nei parametri. Se la cifra fosse contenuta, ad esempio intorno ai 4 milioni, la società potrebbe versarla subito oppure utilizzare un credito futuro, evitando blocchi alle operazioni.

Queste novità sono state introdotte grazie alle modifiche del Titolo VI del regolamento NOIF, che offrono alle società in difficoltà strumenti più flessibili per ripianare eventuali gap economici. Oltre agli aumenti di capitale, è infatti possibile utilizzare crediti derivanti dalla cessione di calciatori o dai diritti TV già maturati, un’opzione che potrebbe risultare determinante per la Lazio nella gestione del calciomercato Lazio di gennaio.

Lotito, da parte sua, deve ponderare attentamente le mosse da compiere. L’obiettivo è duplice: liberare subito il mercato per garantire al tecnico la possibilità di rinforzare la squadra senza dover ricorrere a plusvalenze forzate e, allo stesso tempo, pensare al futuro. Infatti, la trimestrale di marzo porterà la soglia dell’indicatore al 70%, e un eventuale sforamento potrebbe provocare nuovi blocchi nel mese di giugno.

In definitiva, il calciomercato della Lazio sarà influenzato non solo dalle strategie tecniche, ma anche dalla capacità della società di gestire i vincoli economici. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Lazio riuscirà a muoversi liberamente sul mercato e garantire continuità e competitività alla squadra.