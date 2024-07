Calciomercato Lazio, Lotito ROMPE gli indugi! ULTIMATUM al Manchester United per Greenwood, fissata la DEADLINE

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito avvisa il Manchester United e fissa l’ultimatum: offerta valida fino al 10 luglio. Tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si entra nella fase calda per quanto riguarda la trattativa tra il calciomercato Lazio e il Manchester United per Mason Greenwood. Lotito ha dato un ultimatum al club inglese conscio che al momento, a 5 giorni dal raduno di entrambe le squadre (fissato per l’8 luglio) gli inglesi non hanno offerte concrete a parte quella dei biancocelesti.

Il patron ha chiarito allo United che la proposta (20 milioni di euro più il 50% della futura rivendita, migliorabile al massimo di un milione) sarà ritenuta valida fino al prossimo 10 luglio. Poi si cambierà obiettivo. Sono giorni decisivi.