Calciomercato Lazio, Lotito sicuro sul rinnovo: «Per me è tutto ok». Ma l’attaccante sarà costretto a rinunciare a dei soldi?

Pedro e il calciomercato Lazio sono sempre più vicini all’intesa per il rinnovo. Lo spagnolo dovrà rinunciare a 700mila euro dalla Roma se firmerà il nuovo contratto prima del 10

settembre. «Come ho già detto da tempo, per me è tutto ok», è il virgolettato attribuito a Lotito da Il Messaggero.