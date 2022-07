Sarri e Lotito fanno il mercato della Lazio: ecco le cifre di tutti gli affari

L’impronta di Sarri si vede non solo sul gioco della squadra, ma anche sul calciomercato: le cifre di tutti gli affari

L’impronta di Sarri non ha cambiato solo il modo di giocare della squadra, ma anche di fare mercato della società. Soprattutto di Lotito. Colpi mirati e una campagna acquisti ben avviata già a pochi giorni dall’apertura della sessione estiva.

Come riporta Il Messaggero, il patron biancoceleste ha preso in mano tutte le trattative spendendo circa 50 milioni (cartellini, bonus e commissioni): Marcos Antonio (8+2); Cancellieri (7+3); Gila (6+1); Casale (7+3); Romagnoli (3) e Maximiano (7+3). L’elenco non è comunque completo perchè da Lotito ci si aspetta ancora qualche colpo, come il secondo portiere…