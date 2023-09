Calciomercato Lazio, Lotito in cerca di un rinforzo in difesa: ecco il nome che torna di moda. Il giocatore era stato a un passo nel 2019

La Lazio non è riuscita ancora in questa stagione a mantenere la porta inviolata neanche una volta, e la società sta rivolgendo nuovamente la sua attenzione al mercato, alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo.

Come riportato dal Corriere della Sera, il club di Lotito ha avviato contatti con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic. Il difensore era già stato vicino a un trasferimento alla Lazio nel 2019, ma non aveva superato le visite mediche. Oltre ai biancocelesti, anche Napoli e Juve sarebbero interessate al giocatore.