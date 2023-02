Calciomercato Lazio: ora Lotito aspetta solo una cosa, glielo hanno promesso. Il presidente capitolino aspetta la cessione di Fares

Come riportato da Il Messaggero il presidente Lotito dopo la fideiussione bancaria fatta per proseguire con le operazioni di mercato aspetta la cessione di Fares all’Alanyaspor, club della Turchia, come promesso dal procuratore Enzo Raiola.

Il giocatore algerino sembrerebbe ad un passo dalla Turchia.